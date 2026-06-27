Стоянович: Храним се по начина, по който мислим - с отпадъци

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В събота сутрин в телевизионния ефир историкът Петър Стоянович критикува остро качеството на масовите хранителни продукти у нас и отсъствието на адекватен държавен контрол. Повод за коментара му пред bTV стана поредният случай на разпространение на фалшиво масло в родната търговска мрежа, което се предлага на потребителите като оригинален германски продукт.

Според историка присъствието на подобни стоки на пазара е необяснимо за съвременна европейска държава.

„Не мога да си обясня една държава, която иска по някакъв начин да функционира цивилизовано и европейски, да допуска на пазара едно до друго да стоят оригинал и имитация“, посочи Стоянович, задавайки въпроса какво изобщо означава легалното понятие "имитиращ продукт".

Той направи паралел с миналото, отбелязвайки, че дори в периоди на много по-голяма бедност е съществувал стремеж към регулация. „Дори и когато България живееше в пъти по-бедно, там също имаше млени кучета с къщичките барабар, но поне имаше сериозен опит държавата да контролира поне средното ниво на това, с което се храним“, коментира историкът.

Стоянович подчерта, че проблемът далеч не се изчерпва само с маслото, а обхваща целия спектър от млечни и месни продукти, като сиренето и колбасите. Според него е по-добре да се признае реалният производствен капацитет, отколкото да се предлагат сурогати.

„Нямало мляко, нямало производители. Ама да се каже – ние можем да произвеждаме 20% истинско масло. Всичко останало е „шменти капели“. Същото е със сиренето, с колбасите и т.н.“, категоричен бе той.

Най-острата критика в изказването му бе насочена към мълчаливото съгласие между всички участници по веригата, което позволява на пазара да оцеляват продукти с минимално или никакво съдържание на реални хранителни вещества, пише dunavmost.com.

„Това е сговор, клетва за мълчание между държавата, производителите и потребителите за това, че ние се храним до голяма степен с некачествени и дори смъртоносни неща. Не е възможно в едно сирене да има 10% продукт, а всичко останало да е космическо. Това е сговор на престъпността“, заключи Петър Стоянович, обобщавайки горчиво: „Храним се по начина, по който мислим – с отпадъци“.

Редактор "Екип на Петел",

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