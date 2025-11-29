Стоянович: Ние живеем в един „Кореком“, Черния петък е като битката за банани в НРБ

Кадър БТВ

Черният петък“ днес е като битката за банани преди 10 ноември“, коментира в студиото на предаването „Тази събота и неделя“ на bTV историкът проф. Петър Стоянович.

Само за периода 14, 15 и 16 ноември тази година онлайн продажбите са на стойност над 340 млн. лева, а покупките онлайн представляват около 20-25% от годишния оборот на магазините

По думите му въпреки постоянните оплаквания за ниски доходи, потреблението и търговските обекти в България остават пълни.

Стоянович посочи парадокс: голяма част от българите твърдят, че не им достигат средства, но в същото време моловете, ресторантите и дори по-скъпите търговски обекти остават препълнени.

„Не мога да си го обясня. Аз самият не мога да си го позволя. Завиждам на тези хора“, каза той.

Според него страстта към безсмислено и сезонно пазаруване е устойчива, а „жаждата за още“ е универсална човешка характеристика.

Професорът коментира и тенденцията голяма част от българите да работят на две или повече места, за да поддържат желан стандарт на живот: „Работата на повече от едно място отдавна не е привилегия само за студенти или хора с ниски доходи. Това е задължение почти за всеки. Аз самият работя по 12 часа на ден – и за удоволствие, и за пари.“

Историкът изрази мнение, че същественият проблем не е само в доходите на най-бедните, а в натиска върху средната класа, която „влачи икономиката напред“.

Според Стоянович недоволството често произтича и от сравненията със Западна Европа, които социалните мрежи допълнително засилват. Той подчерта, че България днес живее значително по-добре от предишните поколения.

„Ние живеем в един „Кореком“. Да, не всеки може да си купи всичко, но възможностите са несравними с тези преди 30–40 години“, каза историкът.

По думите му истинският смисъл на празниците се губи в потребителската истерия, а човек все по-често трябва да се уединява, за да преживее празника духовно – „с хляб, чаша вино, книга и размисъл“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!