Стойчо Кацаров: Да сте чули да има търгове за инсулин или белодробни заболявания?

Кадър бТВ

Здравната каса трябва да купува онколекарствата така, както купува всички останали лекарства. Тогава никой няма нужда да прави търгове. Това заяви пред БТВ д-р Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването и представител на пациентските организации в Надзорния съвет на НЗОК.

Припомняме, че заради фрапиращи разлики в цените от "Прогресивна България" предлагат и частните болници да правят обществени поръчки за лекарства.

И попита: Да сте чули да има търгове за инсулин, за хипертония, астма или белодробни заболявания?

Кацаров допълни: "Здравната каса има процедура по договаряне на цени и на отстъпки с производителите. Тя не провежда търгове, а заплаща лекарствата и тази процедура, макар и с някои забележки, работи добре."

"Това да има централизирани търгове в Министерството на здравеопазването, а частните болници също да провеждат търгове са две неща, които са несъвместими. Или провеждаш търг в Министерството на здравеопазването, или всяка болница провежда търгове."

"Аз се придържам към позицията си още от 2010 година, когато беше въведена тази аномалия с онколекарствата, че не само частните болници, но и държавните и общинските не трябва да правят търгове за онколекарства, а те трябва да се реимбурсират от Здравната каса така, както тя реимбурсира всички други лекарства."

novini.bg

Редактор "Екип на Петел",

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