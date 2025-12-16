Стойчо Стойчев: Радев не е нов тип политик, той е като останалите с това шикалкавене

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Бойко Борисов може много хитро да играе в тази политическа обстановка или пък да е чист и почтен и да се върне по-силен в мача.

Това коментира пред Нова тв Петър Чолаков.

Така е, Борисов успя да не стане мишена. Той успя да слезе от влака в последния момент и сега мишената е само Делян Пеевски, коментира Андрей Райчев.

Въпросът с Пеевски не е основна тема на протеста. Хората поискаха развитие на България. Искаха се предсрочни избори на протестите и те ще се случат по най-бързия възможен начин и е хубаво, ако на тези избори се реализира нещо положително от цялата протестна енергия, а това означава пълна електорална мобилизация на всички, които искат някаква промяна. Защото санкцията от площада на една или друга политическа фигура е възможна, но след това за да не се затвори пак процеса в този кръг, който познаваме от години, трябва да се подходи конструктивно. А това значи хората да си помислят кой носи тази промяна, кой предлага някаква алтернатива. Защото до сега единствената алтернатива, която се предлагаше е „аз съм срещу Пеевски“ или срещу еди кой си. Да кажем, че модела вече е паднал, но въпросът е какво идва на негово място, коментира Стойчо Стойчев.

Не знам защо се говори за модела Пеевски. Моделът е ГЕЛБ-ДПС, уточни Чолаков.

Най-голямата сила на Борисов е, че той може да се разбере с всеки, много е гъвкав. Той може да се разбере със сините. ПП-ДБ могат да се разберат с Румен Радев, тъй като те си търсят съюзник. За мен техният голям риск е да намерят съюзник в лицето на Борисов срещу Пеевски, коментира още той.

Ключовият въпрос е кой задава дневния ред, какъв е той и чак тогава се правят коалиции. А в момента най-важното е кой се явява на избори и какво предлага, посочи Стойчев.

Радев по същество не представлява нов тип политик, той е същия като предишните, защото така правят българските политици – за висш майсторлък се води до последно да шикалкавиш, да мълчиш до последно и шаш и паника в последния момент. Европейските политици заявяват намеренията си публично и открито години преди да дойдат избори. Цялата тази мистичност не излиза от българските наративи на политиците. Няма да стане промяната, ако не се промени традицията. Ние искаме промяна, а тръгваме напред с традицията, коментира Стойчев.

