Стойнев: ГЕРБ създаваше напрежение в управлението

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Социалистите са се съгласили да има ротация при председателите на Народното събрание, за да се реши организационен проблем, който е създавал напрежение вътре в управлението. Това заяви Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП - Обединена левица". Според Стойнев въпросното напрежение е създадвано от ГЕРБ.

ГЕРБ са голямата политическа сила. Те казваха: Ние сме с 66 човека, ние искаме да имаме председателското място в парламента. Вие сте с 19 човека, нямате право на това председателско място. ГЕРБ не искаха Наталия Киселова на всеки Съвет на управление в продължение на 10 месеца, коментира Стойнев.

След консултативното предложение на "Има такъв народ" миналата седмица за ротации на председателите на НС, което Тошко Йорданов направи, седнахме, помислихме и попитахме партията. Не сме взимали решение, но партията все пак се произнесе, и между другото вчера дебатите главно бяха за политики, отколкото за един ротационен въпрос, който не е от такова голямо за значение за стабилността на държавата. Има много по-големи неща, които трябва да решаваме, добави в "Лице в лице" Драгомир Стойнев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!