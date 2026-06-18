Стою Стоев, ПП: Има риск изборът на Висшия съдебен съвет да остане под политическо влияние

кадър: бТВ

Промените в Закона за съдебната власт и работата на парламентарната правна комисия предизвикват сериозни притеснения за бъдещето на съдебната реформа. Това заяви в ефира на бТВ заместник-председателят на парламента и член на правната комисия – депутатът от ПП Стою Стоев.

По думите му предложенията между първо и второ четене не гарантират достатъчна независимост при избора на новия Висш съдебен съвет (ВСС) и създават предпоставки за запазване на политическото влияние върху кадровия орган на съдебната власт.

„Нашите предложения и тези на колегите от „Демократична България“ бяха насочени към това да се ограничи партийното влияние при избора на членовете на ВСС. За съжаление те не бяха приети“, коментира Стоев.

Според него особено притеснителни са редакциите, обсъждани в края на заседанието на правната комисия, свързани с Националната следствена служба.

Стоев посочи, че с предложените текстове се създава възможност главният прокурор отново да има пряко ръководство върху следствието – модел, който по думите му е действал преди повече от десетилетие.

„С това, което беше предложено в края на заседанието, на практика връщаме модел отпреди 17 години. Главният прокурор отново получава пряко ръководство върху Националната следствена служба, а подобна промяна не беше нито широко обсъдена, нито аргументирана“, заяви Стойо Стоев.

По думите му не става въпрос за обикновена редакция на законов текст, а за съществена промяна в баланса на правомощията в съдебната система. „Концентрираме още власт в ръцете на главния прокурор, без да е ясно защо се налага това и без да има обществен дебат“, коментира той.

Стоев подчерта, че предложението е било направено в последния момент и според него липсва прозрачност около произхода му. „Текстовете се появиха късно вечерта, бяха припознати в движение и така и не получихме ясен отговор кой ги е изготвил и защо се предлагат точно сега“, каза още той.

„Подобни съществени промени бяха предложени без предварително обществено обсъждане и без ясни мотиви. Това поражда въпроси откъде идват тези текстове и защо се правят точно сега“, заяви той.

По думите на депутата начинът, по който са обсъждани част от предложенията, не отговаря на очакванията за прозрачност в законодателния процес.

Той изрази опасения, че ключови реформи, свързани с начина на избор на членовете на ВСС и ограничаването на политическото влияние, са останали извън окончателните текстове.

Според Стоев тепърва ще стане ясно дали правилата за избор на новия състав на ВСС ще гарантират реална независимост на процедурата или ще запазят досегашния модел на политически зависимости.

В същото време той приветства усилията за по-голяма прозрачност при обществените поръчки, но подчерта, че ефектът от новите механизми ще може да бъде оценен едва след прилагането им на практика.

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