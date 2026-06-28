Страхотен Никола Цолов спечели четвърта победа за сезона във Формула 2

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Никола Цолов спечели своята четвърта победа от началото на сезона във Формула 2 и трета в основно състезание, след като триумфира в дългата надпревара на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Българския лъв стартира от третото място на стартовата решетка и направи отлична първа обиколка, в която изпревари Алекс Дън и съотборника си Ноел Леон, за да поведе. След това обаче бавен пит-стоп коства малко време на Цолов, което позволи на спрелия обиколка по-рано Дън да го настигне, пише Спортал.бг

Ирландецът изпревари Цолов в 13-та обиколка, след което Българския лъв умишлено не прибърза с контраатаката си, за да съхрани ресурса в своите гуми. След средата на дистанцията от 40 обиколки Цолов започна да повишава агресията и това принуди Дън да допусна две неточности в 24-ия тур и така българският пилот от академията на Ред Бул поведе.

До финала той не срещна повече затруднения, за да спечели с аванс от 3.9 секунди пред Габриеле Мини, а трети финишира Оливър Гьоте, който заложи на алтернативната стратегия с по-дълъг първи стинт с меките гуми. Зад тях четвърти завърши Рафаел Камара, а в точките влязоха още Тасанапол Интрапувашак, Мартиниус Стеншорн, Дън, Леон, Лорънс ван Хьопен и Джошуа Дюрксен.

Най-интересното от основното състезание от Формула 2 в Австрия:

Старт - Отлично потегляне за Цолов, който още в първите метри спечели една позиция, изпреварвайки Дън, за да се изкачи на второто място зад съотборника си Леон. В третия завой Българския лъв атакува успешно и Леон, за да поведе.

1/40 - Кола на сигурността! Инцидент между Монтоя и Виягомес във втория завой наложи излизането на колата на сигурността. Зад нея Цолов беше начело пред Леон, Мини, Дън, Гьоте, Камара, Бенет, Интрапувашах, Дюрксен и Билински, които оформяха топ 10.

От телевизионните повторения стана ясно, че движение на Дюрксен вдясно на качването към третия завой е предизвикало контакта между Виягомес и Монтоя, които катастрофираха и напуснаха състезанието.

4/40 - Рестарт! Маршалите отстраниха счупените коли на Монтоя и Виягомес и почистиха трасето, което позволи рестартирането на състезанието. Цолов тръгна на правата преди деветия завой и хвана леко неподготвен съотборника си Леон, което позволи на Българския лъв да отвори аванс от 0.7 секунди пред мексиканеца.

5/40 - Цолов записа най-бързата обиколка, но беше със само 0.060 по-бърз от Леон, който успя да се задържи на под секунда от Българския лъв. За късмет рейс контролът не активира веднага системата DRS.

6/40 - Леон влезе в бокса за своето задължително спиране при първата възможност да стори това. Заедно с него към пит-лейна се насочи и Билински, а обслужването на Леон се забави малко заради проблем при смяната на предната дясна гума.

7/40 - Дън, който в началото на обиколката атакува Мини за второто място, също влезе в бокса за своето спиране. Същото стори и Беганович, а отпред Цолов се беше откъснал на 2.3 пред Мини.

8/40 - Цолов направи своя пит-стоп, като и този път механиците на Кампос се забавиха леко, този път със смяната на задна лява гума. Това за малко не коства една позиция на Българския лъв, който се върна на пистата малко пред спрелия обиколка по-рано Дън.

9/40 - Мини и Камара влязоха в бокса, като Мини се върна на трасето точно пред Цолов.

10/40 - С вече загретите си гуми Цолов атакува Мини в третия завой, след което двамата бяха един до друг на правата преди четвъртата крива, но DRS и вече вработените гуми дадоха предимство на Българския лъв, който успя да запази виртуалната първа позиция, въпреки че реално се движеше девети, но пред него бяха само пилоти, които бяха с меките гуми и тепърва трябваше да спират в бокса и да използват супер меките сликове. Мини загуби позиция и от Дън.

12/40 - Дън се възползва от предимството, което DRS му даваше, за да атакува Цолов за виртуалната първа позиция. Българския лъв обаче се защитаваше перфектно и парираше всички атаки на своя съперник.

13/40 - Дън се гмурна от вътрешната страна на Цолов в третия завой и не остави шанс на Българския лъв да се защити. На изхода от кривата между двамата имаше лек контакт, който доведе до отчупване на десния страничен елемент от предното крило на Цолов.

15/40 - Камара с успешна атака срещу Леон за виртуалната четвърта позиция в състезанието. Маневрата на бразилеца дойде в третия завой.

17/40 - Леон загуби позиция и от Дюрксен, който атакува мексиканския съотборник на Цолов в четвъртия завой.

18/40 - Дън, Цолов, Мини и Камара караха в пакет със стабилно разлики помежду си и изглеждаше, че умишлено не се атакуват, за да съхранят ресурса в своите меки гуми. Всички освен Дън разполагаха със системата DRS на трите дълги прави в обиколката, което им помагаше. Четиримата лека полека настигаха пилотите пред себе си, които все още не бяха направили задължителните си пит-стопове.

24/40 - Цолов започна да притиска малко повече Дън, който допусна лека неточност в четвъртия завой, но тя не беше достатъчна, за да се възползва Цолов от нея. Втората грешка на ирландеца в обиколката, която дойде в последния завой и беше доста по-сериозна, вече даде шанс на Българския лъв да си върне виртуалното лидерство.

25/40 - Много силна обиколка от страна на Цолов, който се откъсна на повече от секунда от Дън, което остави ирландеца без DRS на трите дълги прави.

26/40 - Виртуална кола на сигурността! Боя загуби скорост на изхода от третия завой, след като от двигателя му буквално излезе пламък и испанецът отби встрани от пистата, което наложи неутрализацията с виртуална кола на сигурността. Според правилника във Формула 2 задължителните спирания в бокса не могат да бъдат направени при виртуална кола на сигурността. Стеншорн все пак стори това, но се върна на пистата на 16-то място, като рейс контролът прегледа стопа на норвежеца и прецени, че той е легален, защото пилотът на Родин е влязал в бокса преди неутрализацията на състезанието.

28/40 - Рестарт! Надпреварата беше подновена, като след рестарта Мини моментално атакува и изпревари Дън за виртуалната втора позиция. Италианецът обаче беше на 2.5 секунди зад Цолов, който реагира перфектно при рестарта.

29/40 - Лидерът Гьоте направи своето спиране в бокса и се върна на пистата на десетото място зад Цолов, Мини, Дън, Камара, Дюрксен, Леон и Бенет. Интрапувашак и Вароне останаха на първите две позиции, но още не бяха спирали.

30/40 - Очаквано Итрапувашак и Вароне също направиха своите стопове и така Цолов излезе на реалната позиция с аванс от 1.9 пред Мини, чиито гуми бяха с една обиколка по-свежи.

31/40 - Гьоте записа най-бързата обиколка от началото на състезанието, като в нея той беше с 0.8 по-бърз от лидера Цолов. Германският пилот на МП Моторспорт се движеше на осмото място с изоставане от 8.7 спрямо Българския лъв.

33/40 - С DRS и по-свежите си и по-меки гуми Гьоте не остави шанс на Бенет да се защити при атаката на германеца в първия завой. В третата крива Камара атакува Дън от външната страна, но ирландецът затръшна вратата пред пилота на Инвикта, който трябваше да мина през високия бордюр и зоната за сигурност на изхода от завоя. В петия завой Гьоте задмина и Леон, за да се изкачи на шестото място.

34/40 - Отново отлична защита от страна на Дън, който и този път се защити успешно от двете атаки на Камара, които дойдоха в третия и четвъртия завои.

35/40 - Дън продължи да кара с възможно най-широка траектория в защитата си срещу Камара, което позволи на Дюрксен и Гьоте да ги настигнат, което бавеше страшно много Гьоте.

36/40 - Камара атакува и изпревари Дън в първия завой, но ирландецът контрира успешно с DRS на качването към третата крива. В четвъртия завой Дън капитулира пред Гьоте, а в петия загуби позиция и от Камара. Четири тура преди финала обаче Гьоте изоставаше с цели 12.8 от Цолов, който водеше с 2.3 пред Мини.

40/40 - Интрапувашак атакува Камара за четвъртото място в четвъртия завой, но не успя да изпревари бразилеца, който се защити перфектно.

Финал - Брилянтен Никола Цолов с 4-та победа за сезона във Формула 2 пред Габриеле Мини и Оливър Гьоте, които оформиха подиума в основното състезание в Австрия.

Редактор "Екип на Петел",

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