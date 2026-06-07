Страхотен Никола Цолов триумфира в Монако
Кадър Формула 2
Страхотен Никола Цолов триумфира в един от най-трудните стартове във Формула 2 - този в Монте Карло, предаде БТВ.
Българския лъв постигна втори успех за сезона след като в самото начало на кампанията стана първи в същинското състезание в Мелбърн. Той има и един успех в спринта от Маями!
Това ще донесе нови 25 точки за пилота на "Кампос Рейсинг" в класирането при пилотите и той ще излезе на втора позиция.
Редактор "Екип на Петел",
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