Страхотен Никола Цолов триумфира в Монако

Кадър Формула 2

Страхотен Никола Цолов триумфира в един от най-трудните стартове във Формула 2 - този в Монте Карло, предаде БТВ.

Българския лъв постигна втори успех за сезона след като в самото начало на кампанията стана първи в същинското състезание в Мелбърн. Той има и един успех в спринта от Маями!

Това ще донесе нови 25 точки за пилота на "Кампос Рейсинг" в класирането при пилотите и той ще излезе на втора позиция.

Редактор "Екип на Петел",

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