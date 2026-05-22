Страхотен Спартак срази Локо Сф след хеттрик на Стояновски и остана в елита

Снимки: Булфото

Спартак победи с 3:0 Локомотив София в последния си мач от групата на изпадащите в Първа лига. Хеттрик за победителите записа централният нападател Георг Стояновски, предава БТА. След загубата на Берое от Ботев Враца и равенството между Септември и Добруджа Спартак 1918 Варна успя да запази мястото с в елита.

Домакините започнаха отлично срещата и откриха резултата още в 8-ата минута. Жота Лопес получи пас отдясно и стреля, но топката рикошира и стигна до Георг Стояновски, който от няколко метра вкара за 1:0. В 24-ата минута гостите можеха да изравнят резултата. Кауе Карусо стреля опасно по диагонал отдясно, но стражът на Спартак - Педро Виктор, успя да спаси.

В 26-ата минута Цветелин Чунчуков засече опасно топката с глава, но за късмет на столичните „железничари“ тя премина встрани от вратата.

Половин час след началото домакините удвоиха преднината си. Шанде проби отляво, пусна пас към Стояновски, който вкара втория си гол в срещата и втори за Спартак. В 34-ата минута Дамян Йорданов стреля от дистанция, но топката попадна в ръцете на вратаря Александър Любенов. В 35-ата минута Георг Стояновски отново имаше възможност да отбележи гол, но стреля неточно.

Второто полувреме започна с опасна ситуация за Локомотив, след като Кауе Карусо стреля от границата на наказателното поле, но топката попадна в ръцете на вратаря Педро Виктор.

В 49-ата минута Красимир Милошев стреля от около 20-тина метра по диагонал отдясно, но за късмет на домакините топката премина на сантиметри встрани от вратата. В 53-ата минута вратарят на Спартак 1918 Варна Педро Виктор успя да избие топката след опасен изстрел на Адил Тауи. В 55-ата минута Жота Лопес се пребори за топката, проби отдясно и пусна пас към Георг Стояновски в наказателното поле на Локомотив София, който стреля, но вратарят Александър Любенов успя да спаси.

Спорът в срещата бе решен в 62-рата минута, когато Спартак вкара трети гол. Борис Иванов центрира в наказателното поле на гостите, а Георг Стояновски засече неспасяемо топката с глава за 3:0, с което записа хеттрик на своята сметка. В 80-ата минута Цветелин Чунчуков пропусна от чиста позиция да вкара нов гол за домакините.

Спартак приключва кампанията на 12-о място с 37 точки, докато Локомотив София е десети с 47.

Съставите:

Спартак: Педро Виктор, Борис Иванов, Димо Кръстев, Цветелин Чунчуков (85-ата мин. Даниел Иванов), Жота Лопес (90-ата мин. Петър Принджев), Деян Лозев, Шанде, Таилсон (72-ра мин. Джон Емануел), Мартин Георгиев, Дамян Йорданов (72-ра мин. Цветослав Маринов), Георг Стояновски (90-ата мин. Саад Мокачар);

Локомотив София: Ангел Любенов, Михаил Захариев (66-ата мин. Луан Аугусто), Садио Дембеле, Никола Нейчев, Ангел Лясков, Красимир Милошев, Ерол Дост (82-ра мин. Виктор Величков), Адил Тауи (82-ра мин. Билгин Сали), 77. Кауе Карусо (59-ата мин. Валентин Архипов), Джордън Айб (59-ата мин. Емил Геров), Георги Минчев

