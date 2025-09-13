Страхотен Спартак взе първа победа в елита

Снимки Булфото

Триумф за "соколите".

Отборът на Спартак записа първа победа от началото на сезона, след като спечели с 3:0 домакинството си на Арда от осмия кръг на efbet Лига. През първото полувреме Даниел Иванов (30') даде преднина на "соколите", а в 71-вата минута Бернардо Коуто удвои, възползвайки се от асистенция на вратаря Максим Ковальов. Дълбоко в добавеното време Даниел Халачев (90+5') оформи класическия резултат.

Украинският страж направи и няколко ключови спасявания, благодарение на които запази "суха" мрежа. Веднъж пък и гредата помогна на домакините след мощен удар от разстояние на Вячеслав Велев. Преди този мач варненци имаха четири равенства и три загуби, но с днешния успех събраха 7 точки в актива си и се изкачиха до 10-ото място във временното класиране, пише Sportal.bg.

Тимът на Александър Тунчев остава с един пункт по-малко и две позиции по-назад в подреждането. През настоящата кампания кърджалийци победиха единствено Ботев (Пловдив), а в останалите срещи имат три ремита и три поражения.

Още във втората минута Георги Николов получи страхотно извеждащо подаване и потърси близкия ъгъл на вратата, но Максим Ковальов внимаваше и се намеси по брилянтен начин. От последвалия ъглов удар Шиняшики засече топката с глава, но и този път украинският страж на "соколите" реагира подобаващо.

Малко по-късно футболистите на Александър Тунчев организираха ново добро нападение, при което Шиняшики беше намерен на отлична позиция в наказателното поле, но изстрелът му от движение беше отразен от Ковальов.

Домакините отговориха с удар с глава на дебютанта Георг Стояновски, който не успя да затрудни Анатолий Господинов. В 15-ата минута Петрашило се извиси над всички при центриране от десния фланг, но опитът му не се увенча с успех.

В средата на първото полувреме кърджалийци изявиха претенции за дузпа, след като кълбото се отби в ръката на Матео Петрашило, но Волен Чинков прецени, че няма основание да посочи бялата точка, а това беше потвърдено и от VAR арбитрите.

В 30-ата минута Ксанди се пребори с Густаво Каскардо по лявото крило, след което центрира към Георг Стояновски. Северномакедонският нападател изпревари Емил Виячки, но ударът му беше спасен от Господинов. В близост обаче дебнеше Даниел Иванов, който изпрати топката неспасяемо във вратата на Арда - 1:0.

В 43-тата минута Вячеслав Велев пробва да изненада Ковальов с коварен шут от далечно разстояние, който се отби в горната греда.

В 56-ата минута Цветослав Маринов се оказа непокрит около границата на наказателното поле, но изстрелът му беше уловен от Господинов.

В 69-ата минута Вячеслав Велев получи кълбото на много удобна позиция, но стреля слабо и Ковальов се отчете с още едно добро спасяване.

Само 120 секунди по-късно Ковальов изпрати топката в предни позиции, а това му действие се превърна в извеждащо подаване към Бернардо Коуто, който шутира по диагонала и покачи на 2:0

В 77-мата минута Коуто беше близо до това да реализира второто си попадение, но Анатолий Господинов се справи с удара на португалеца от фал.

Дълбоко в добавеното време на двубоя Даниел Халачев се възползва от неразбирателство в защитата на Арда и се откъсна очи в очи с Господинов, след което хладнокръвно го преодоля за крайното 3:0.

СПАРТАК (ВАРНА) 3:0 АРДА

1:0 Даниел Иванов (30)

2:0 Бернардо Коуто (71)

3:0 Даниел Халачев (90+5)



Стартови състави:

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Максим Ковальов, 2. Лукас Магджински, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 17. Цветослав Маринов, 20. Деян Лозев, 21. Ксанди, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 9. Георги Николов, 10. Светослав Ковачев, 11. Андре Шиняшики, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа

