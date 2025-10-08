Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София"

кадър: Макс спорт

Играещият домакинските си срещи на българска земя Апоел Тел Авив допусна първа загуба за сезона в Евролигата. Воденият от Димитрис Итудис тим отстъпи с 90:103 пред големия си съперник Макаби Тел Авив в израелско дерби от третия кръг на Евролигата, играно пред около 4000 зрители в зала “Арена София”, предаде Спортал.

Двата отбора направиха много оспорван и интересен за наблюдаване двубой, но в последната четвърт играчите на Одед Каташ успяха да пречупят съперника си, вадейки и скрито оръжие в лицето на гарда Джефри Даутин. Това е първи успех за Макаби от началото на сезона в турнира, след като тимът бе допуснал две поражения в първите два кръга. Апоел пък срази Барселона в "Арена София" миналата седмица, а после надви като гост и Анадолу Ефес, но днес трябваше да преклони глава пред градския си съперник.

Дербито в зала “Арена София” е един от най-интересните сблъсъци в третия кръг на Евролигата. Програмата за кръга включва и още един двубой между отбори от една държава - в петък Барселона посреща съперника си от испанската Лига Ендеса Валенсия.

