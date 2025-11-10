Страхотен гаф в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Невероятен гаф допуснаха в „Игри на волята“. Тази вечер Безименните ще се сдобият с нов съиграч – Калин, който в събота бе пленен от Мирослав, след като позна победителя от кастинг битката.

Така Калин ще смени синия с жълт екип, но според „Игри на волята“, не той а друг ще играе.

Това става ясно от субтитри, в които вместо Калин е изсипан Кристиан, който напусна в петък, след загуба на Арената.

Не стига, че името на Калин е объркано с Кристиан, но и името на вече напусналия е изписано с Я, вместо с А – Кристиян.

Във визитката му в сайта на шоуто е изписано: Кристиан Василев е на 49 години и е професионален фермер. След дълги години прекарани в чужбина, той се завръща и установява в България, където създава и семейство. Участието в "Игри на волята" е негова голяма мечта, която той осъществява след победа в кастинг битка.

Тази вечер обаче изборът на определяния за фаворит за голямата победа Калин ще се случи непосредствено преди битката за територия и ще наложи промяна в стратегията и на двете племена. След седмици, прекарани в лишения, изгнаниците от Блатото ще опитат да се възползват от всички възможности на своето ново попълнение, за да имат шанс да се измъкнат от трудната си ситуация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!