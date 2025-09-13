Страхотен успех за България по бадминтон

снимка: Булфото

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова спечелиха титлите съответно на двойки жени и на единично жени на международния турнир по бадминтон в Льовен (Белгия).

Сестрите, които са поставени под номер 1, победиха на финала номер 2 Киара Торънс и Джули Макферсън (Шотландия) с 21:14, 21:12 за 29 минути.



Стефани Стоева и Габриела Стоева, пети от Олимпийските игри в Париж 2024 и от Световното първенство в Париж 2025, доминираха изцяло в срещата и стигнаха до трофея с четири поредни победи, допълва БНР.

Втората в схемата на единично Калояна Налбантова спечели на финала срещу Юй Вей Пън (Тайван) с 21:8, 13:21, 21:12 за 41 минути.

20-годишната българка записа пет успеха в турнира и завоюва първа титлата в кариерата си от "International Challenge".

