Страхотен успех за варненска фехтовачка в Европа

Състезателката на варненския клуб по фехтовка Ива Стоянова спечели Европейския фестивал на шпага до 14 г. в Италия, който носи името "Cividale del Friuli" .

В надпреварата участваха 80 спортисти от 30 държави в Европа. Надпреварата на практика е от ранга на европейско първенство в тази възраст.

Стоянова завърши сезона под номер 1 в Европейската ранглиста. Неин треньор е Живко Чавдаров.

Редактор "Екип на Петел",

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