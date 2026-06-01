реклама

Страхотен успех за варненска фехтовачка в Европа

30.06.2026 / 00:00 0

Състезателката на варненския клуб по фехтовка Ива Стоянова спечели Европейския фестивал на шпага до 14 г. в Италия, който носи името "Cividale del Friuli" .
В надпреварата участваха 80 спортисти от 30 държави в Европа. Надпреварата на практика е от ранга на европейско първенство в тази възраст.

Стоянова завърши сезона под номер 1 в Европейската ранглиста. Неин треньор е Живко Чавдаров.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама