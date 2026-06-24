Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

кадър: БНТ

Колумбия записа втора поредна победа в група "К" на Световното първенство, след като се наложи с 1:0 над ДР Конго. Южноамериканците трябваше да изстрадат този успех, който не дойде никак лесно, а вина за това има вратарят на съперника Лионел Мпаси-Нзау, който направи няколко страхотни спасявания. Освен това и три гола на колумбийците не бяха признати за редовни. Все пак Даниел Муньос успя да отбележи в 76-ата минута и да донесе ценни три точки на своя тим, с които той си подпечата и визата за елиминациите на Мондиала.

Колумбия започна мача с трио в атака в лицето на Луис Суарес, Хамес Родригес и Луис Диас. В средата на терена пък стартирха Густаво Пуерта, Джеферсон Лерма и Джон Ариас, предаде Sportal.bg.

ДР Конго пък излезе с Йоан Уиса и Седрик Бакамбю в предни позиции. В халфовата линия действаха Едо Кайембе, Нглайел Мукау и Самюел Мутусами.

Мачът започна ударно и още в 1-вата минута Едо Кайембе стреля мощно, но над вратата.

Колумбия отговори подобаващо и бе дори по-близо до гола в 4-тата минута, когато първо удар на Джон Ариас бе спасен от вратаря, а секунди след това Даниел Муньос нацели дясната греда.

В 6-ата минута Даниел Муньос успя да прати топката в мрежата, но голът му не бе признат заради засада.

Пет минути по-късно Хамес Родригес отправи страхотен далечен удар, но отново вратарят Лионел Мпаси-Нзау направи блестяща намеса и опази вратата си.

В 16-ата минута и Луис Диас си освободи пространство в наказателнто поле и стреля, но право в ръцете на вратаря на съперника.

Мпаси-Нзау направи поредно супер спасяване в 19-ата минута след далечен изстрел на Даниел Муньос.

Последва период на затишие, преди в 42-рата минута и ДР Конго да стигне до добра възможност, но изстрел на Седрик Бакамбю попадна в ръцете на вратаря.

Второто полувреме започна силно за Колумбия и в 50-ата минута Луис Диас получи в наказателното поле, финтира защитник и стреля, но отново вратарят Мпаси-Нзау бе последна преграда пред гола с поредното си невероятно спасяване. При добавката пък Джон Ариас също стреля опасно, но на сантиметри от дясната греда.

В 74-тата минута нов шанс се откри пред Луис Диас, който изскочи зад защитата, но отново не отбеляза, а всъщност бе и в засада.

Две минути по-късно обаче резултатът най-накрая бе открит. Хуан Кинтеро подаде по земя, Джон Кордоба пропусна топката за Даниел Муньос, който стреля от движение и след рикошет кълбото излъга вратаря и влезе в мрежата за 1:0.

В 79-ата минута Луис Диас прехвърли вратаря и отбеляза гол, но още веднага реферът наду свирката и даде знак, че попадението няма да бъде зачетено заради нарушение на колумбиеца.

Минута след това играчът на Байерн отново прати топката в мрежата на съперника след хубав пробив, но и това попадение бе отменено заради засада.

ДР Конго се хвърли в атака в края и в 90-ата минута Натаниел Мбуку отправи опасен удар, който принуди вратаря Камило Варгас да прави една от малкото си важни намеси в мача.

Секунди по-късно след центриране от корнер Шансел Мбемба стреля с глава, но отново Варгас бе на правилната позиция, за да укроти топката в ръцете си.

Все пак Колумбия удържа победата с събра актив от 6 точки, с които е начело в класирането в групата и вече е сигурен участник на 1/16-финалите. ДР Конго пък остава с 1 точка на 3-тата позиция.

Редактор "Екип на Петел",

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