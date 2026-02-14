Страхотна Милена Тодорова на косъм от медал в биатлона

Кадър Бг он ер

Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта на 7 километра и половина от програмата на един от най-атрактивните за гледане спортове на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Тодорова се отличи сред българските биатлонистки, заемайки най-високото място в спринта на 7,5 километра на Олимпиадата в Милано–Кортина, предаде България он ер.

28-годишната състезателка завърши четвърта с време 21:20,8 минути, допускайки само една грешка при първата от двете стрелби в комплекса в Антхолц–Антерселва.

Тя остана на 16,3 секунди от подиума, но постигна най-доброто си класиране на зимни Игри, надминавайки предишното си 17-о място в същата дисциплина на Пекин 2022.

С този резултат Тодорова изравни и най-доброто българско представяне в дисциплината на Олимпиада – това на Надежда Алексиева от Албервил 1992.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!