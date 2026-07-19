Страхотна буря връхлетя Тутракан

Кадър Фб, Метео Балканс

Страхотна буря в Тутракан нахлува в Североизточна България.

Кадри публикуваха граждани в социалните мрежи.

Улиците са под вода.

Видимостта е намалена.

Едра градушка падна в село Плетена общ.Сатовча по-рано.

Шквалова линия приближава Исперих - Силистра. Повишава се риска от градушка и силен вятър!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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