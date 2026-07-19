Страхотна буря връхлетя Тутракан
19.07.2026 / 18:08 0
Кадър Фб, Метео Балканс
Страхотна буря в Тутракан нахлува в Североизточна България.
Кадри публикуваха граждани в социалните мрежи.
Улиците са под вода.
Видимостта е намалена.
Едра градушка падна в село Плетена общ.Сатовча по-рано.
Шквалова линия приближава Исперих - Силистра. Повишава се риска от градушка и силен вятър!
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