Страхотна инициатива от фенове на „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Страхотна инициатива подеха фенове на „Игри на волята“. Но фенове, които са за ценностите, моралът, чистата игра, без задкулисие и най-вече благотворителност.

Публикуваме текста на Vanja Kanazireva в „Игри на волята " България. сезон 7 фен група:

Здравейте хора!

По-активна съм в другата група, но има достатъчно участници и в двете, които ме "познавате".

Тук в тази група се инициира идея да направим наказателен вот и да обявим нашия победител, именно Калин!

Призив да отделим минимална сума /предложението беше за 2 лв./ и така да " осигурим" паричната награда за най-достойният според нас.

Ясно ми е, че при 50 хил.група, 2/3 са неактивни членове.

Но и останалите не сме малко.

И понеже не обичам подобни спонтанни и прекрасни идеи да остават само в публичното пространство...тези два дни действах.

Няма как Калин да приеме някаква сума за себе си!

Но!

Евентуалната сума, която ще постъпи по сметка ще бъде за деца в неравностойно положение.

Калин ще има задължението да публикува тук номера на сметката, на която ще е титуляр!

Заедно с Лапунов и най-вече Гизем / убедена съм, че и други участници от Игрите ще се включат/ ще подкрепят каузата за децата в неравностойно положение/ по конкретно Детска церебрална парализа/, която Гизем е приела присърце!

За тези от вас, които не знаят, именно това е причината Гизем да влезе в Игрите! /нейното братче/

Че тези деца имат воля и заслужават да бъдат щастливи по един или друг начин!

Не знам за вас, но тримата Калин, Лапунов и Гизем са ужасно развълнувани, притеснени, учудени, невярващи.

Нека им покажем, че за последното грешат!

Тези дни отново ще говоря с всеки един.По точно ще пиша.Защото държа да покажа и чатове с тях. Все пак съм фейк профил и е нормално да имате и вие съмнение.

В момента, в който Калин публикува сметката... зависи само от нас!

Нека покажем, че доброто съществува!

Че победата преди всичко е морал, чест и достойнство! Всичко това, което олицетворява победителят за нас - аудиторията!

КАЛИН!

Специални благодарности на Александра, за това, че осъществи светкавично контакт с другите трима! 😘

Благодарност и на Сийка Луканова!

Нейният пост ме провокира да действам.

И за да няма грешна интерпретация и тези млади хора да отнесат глоба..щото вече всичко " видяхме" ...

Калин ще бъде лице на каузата!

Нищо друго!

Нито съм питала, нито ме интересува кой е победителят!

В моите представи и съзнание е той!

Както съм сигурна, че и във вашите!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!