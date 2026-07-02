Страхотно! Григор Димитров се класира за третия кръг на "Уимбълдън"

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Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за третия кръг на "Уимбълдън", след като току-що надигра Якуб Меншик.

Българинът, който участва в Лондон с "уайлд кард", записа страхотна победа над 18-ия в световната ранглиста със 7:6, 4:6, 7:5, 6:3.

Успехът е изключително емоционален за хасковлията, който се контузи в миналото издание на надпреварата, когато водеше с 2:0 на 1/8-финала срещу Яник Синер. Травмата не му позволи да доиграе срещата и Гришо се отказа. От тогава кариерата му тръгна надолу, тъй като дълго време не успя да се оправи от физическите си проблеми и последва голям спад в световната ранглиста. Въпреки днешния успех, Димитров може да отиде още надолу в класацията, ако загуби следващия си мач, тъй като има да защитава точките до осминафинала.

На 1/16-финалите Гришо ще срещне Матео Беретини.

Редактор "Екип на Петел",

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