Страхотно начало за Стилияна Николова на Държавното първенство по художествена гимнастика

кадър: Булфото, архив

Стилияна Николова поведе в класирането след първия ден на Държавното първенство по художествена гимнастика "Елит“ за Приз "Мария Гигова“, което се провежда в зала Зала София.

Абсолютната европейска шампионка демонстрира силно представяне в съчетанията с обръч и топка, като оглави временното класиране с общ резултат от 59.450 точки. Тя получи 29.700 за обръч и 29.750 за топка, с което затвърди статута си на основен фаворит в многобоя.

Втора във временното подреждане е Яница Динева от клуб Берое със сбор от 55.325 точки, а трета е Алекса Рашева от София Спорт 2017 с 55.175 точки, предаде Фокус.

Ева Брезалиева, която е заявена за Европейското първенство по художествена гимнастика, не взе участие в надпреварата.

При девойките старша възраст лидер е Александра Петрова от клуб Илиана с 53.000 точки, следвана от Антоанета Цанкова и Анастасия Пономаренко.

При девойките младша възраст начело е Миа Александрова от Левски, пред Арина Швец и Кая Ганева.

Шампионатът продължава с изпълненията с бухалки и лента, които ще определят финалистките и крайното класиране в многобоя.

