Страхотно представяне на Владимир Зографски

05.12.2025 / 22:30 0

снимка: Ailura, Уикипедия

Българинът Владимир Зографски направи впечатляващо представяне в квалификацията на състезанието по ски скок от голяма шанца в полския град Висла. Българинът преодоля дистанцията от 128 метра, но с отлични оценки за стил събра общо 132,6 точки, което бе четвърти резултат за вечерта. Пред него са единствено японецът Рьою Кобаяши със 141,3 точки (133 метра), австриецът Даниел Чофениг с 134,3 точки (също 128 метра) и французинът Валентен Фубер, който събра 132,7 точки, като скочи 130 метра, допъва БТА. 

Зад Влади Зографски останаха повечето фаворити и големи имена в спорта. Състезанието ще се проведе утре. 

 

