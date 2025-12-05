Страхотно представяне на Владимир Зографски

снимка: Ailura, Уикипедия

Българинът Владимир Зографски направи впечатляващо представяне в квалификацията на състезанието по ски скок от голяма шанца в полския град Висла. Българинът преодоля дистанцията от 128 метра, но с отлични оценки за стил събра общо 132,6 точки, което бе четвърти резултат за вечерта. Пред него са единствено японецът Рьою Кобаяши със 141,3 точки (133 метра), австриецът Даниел Чофениг с 134,3 точки (също 128 метра) и французинът Валентен Фубер, който събра 132,7 точки, като скочи 130 метра, допъва БТА.

Зад Влади Зографски останаха повечето фаворити и големи имена в спорта. Състезанието ще се проведе утре.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!