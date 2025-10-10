Страхотно признание за Александър Везенков
За втора поредна година за най-добър играч извън НБА беше избран най-добрият български баскетболист Александър Везенков, според анкета сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.
Асът на "Олимпиакос" събра 44%.
Германският нападател на Партизан Исаак Бонга стана негов подгласник, като събра само 10% от вота.
Везенков е познато име в американската НБА, след като игра за "Сакраменто Кингс" през сезон 2023-24, преди да се върне в "Олимпиакос", който е сред доминиращите отбори в Евролигата, а българинът е най-добрият му реализатор, предаде БТА.
