Страхотно признание за Александър Везенков

За втора поредна година за най-добър играч извън НБА беше избран най-добрият български баскетболист Александър Везенков, според анкета сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Асът на "Олимпиакос" събра 44%.

Германският нападател на Партизан Исаак Бонга стана негов подгласник, като събра само 10% от вота.

Везенков е познато име в американската НБА, след като игра за "Сакраменто Кингс" през сезон 2023-24, преди да се върне в "Олимпиакос", който е сред доминиращите отбори в Евролигата, а българинът е най-добрият му реализатор, предаде БТА.

