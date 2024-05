Странен феномен с морето край Мариупол

Кадър Х

Мистериозни неща се случват с морето при окупирания от руснаците украински град Мариупол, както и с руския град Тагангрог.

При тези два града Азовско море се изтегля на някъде с поне 100 метра. Къде отива, обаче, никой не знае, пише "Телеграф", предаде Блиц.

За това необичайно явление съобщава Петър Андрушенко, съветник на кмета на Мариупол.

По думите на Андрушенко подобна ситуация е наблюдавана в руския град Таганрог, като причините за това явление към момента са неизвестни.

Азовско море е най-плиткото море в света, като дълбочината му варира между 0,9 и 14 м.

Съществува постоянен отток на вода от Азовско море към Черно море.

Морето има 340 км. дължина, а е широко 135 км. и площта му се равнява на 37 555 км². Бреговете на Азовско море на запад, север и изток са предимно ниски, изградени от пясъчно-мидени наслаги, а на юг са предимно стръмни.

Характерна особеност за него е наличието на непрекъснато нарастващи пясъчни коси.

Рибните ресурси на Азовско море са значителни, което определя изключителната му биологична продуктивност. Съдържанието на органични вещества е 5 – 6 пъти повече от другите морета.

В миналото Азовско море е било обитавано от множество морски растителни и животински видове (над 80 вида риби и 300 вида безгръбначни), но прекомерният риболов и замърсяването са оказали пагубно влияние върху екологичното равновесие, броя и разнообразието на видовете в района.

То има голямо транспортно значение за товарни и пасажерски превози. Основни пристанища са: Бердянск, Мариупол, Ростов на Дон, Таганрог и Ейск. Това бе доскоро. Сега обаче, ако продължава така, морето може да изчезне и тези градове ще останат без пристанища.

A strange phenomenon in the Sea of Azov.



The sea has receded from the shore to a record distance. Hundreds of meters. In Mariupol on the Left Bank and in Russian Taganrog.



The reason is unknown. pic.twitter.com/nHbyOUqa6P