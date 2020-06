Странен обект в небето над Япония

profit.bg

фото: Туитър

Неидентифициран бял обект в небето над Северна Япония предизвика огромна вълна от предположения и полемика в социалните мрежи, съобщава Ройтерс.

Приличащият на балон с кръст обект е смятан за НЛО, севернокорейска пропаганда или нещо, свързано с коронавируса.

На телевизионните кадри, направени в североизточния град Сендай, изглежда сякаш той има перки, които се въртят.

Смята се, че се е появил на зазоряване и е останал в небето часове наред, докато не е скрит от облаци.

Кадрите се оказаха изключително популярни в японския Twitter, където темата заема трето място.

An unidentified object has been hovering the sky over Northern Japan's Miyagi Prefecture since 4am today. Even the weather agency, local governments, Self-Defense Forces don't know what it is. Mystery...🎈https://t.co/nANuE2L8gy