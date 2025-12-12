Странен плод привлече вниманието в Лидл

Кадър Забелязано в Козлодуй, А. Трифонова

Интересен плод са пуснали в Лидл

Червени ябълки от Лидл!

Цената на ябълките варира между 3 и 4 лева.

Kissabel е марка и нова гама ябълки с естествено червена или розова сърцевина, известни с изненадващия си цвят, свеж вкус със нотки на горски плодове и ползите за здравето, богати на антиоксиданти и витамин C, предлагащи уникално визуално и вкусово изживяване в световен мащаб.

Създадени в Франция чрез селекция, те се предлагат в различни сортове като Rouge, Orange и Jaune (жълта) с кожа от жълта до червена, като предлагат хрупкава текстура и баланс между сладост и лека киселинност

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!