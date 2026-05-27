Страните от ЕС потвърдиха споразумението за търговска сделка със САЩ

Постоянните представители на страните членки потвърдиха политическото споразумение между Съвета на ЕС и Европейския парламент за търговската сделка със Съединените щати, съобщиха европейски дипломати. То бе постигнато на 20-ти май.

Сега Европейският парламент трябва да одобри текста първо в комисията по международна търговия на 2-ри юни, а след това той да бъде гласуван в пленарна зала на сесията през юни. Накрая двата регламента трябва да бъдат приети официално от Съвета, като се очаква това да стане преди края на кипърското председателство в края на следващия месец, предаде БНР.

Първият регламент е фокусиран върху тарифните аспекти, отварянето на тарифни квоти и премахването на митата върху индустриалните стоки. Вторият определя неприлагането на мита върху определени стоки, като същевременно гарантира защитни механизми и контрол върху вноса от САЩ.

Според говорител на председателството споразумението представлява важна стъпка към изпълнението на ангажиментите, поети от ЕС и осигурява основа за бъдещо сътрудничество със САЩ по въпроси от общ интерес. Същевременно в него са заложени надеждни гаранции за защита на интересите на европейските предприятия и икономическите субекти, подчертават от кипърското ротационно председателство.

