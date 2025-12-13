Страните от ЕС се договориха за квотите за риболов

Пиксабей

Министрите на земеделието на страните от ЕС постигнаха споразумение днес относно квотите за риболов за 2026 г., като избегнаха предложеното от Европейската комисия затягане на ограниченията за улов в Средиземно море, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Испания, която се противопостави на плана на ЕК през следващата година да бъдат намалени дните за извършване на риболов с траулери в Средиземно море, приветства споразумението.

„Приключихме два дни на интензивни дискусии в Брюксел. Постигнахме добър резултат“, заяви испанският министър на земеделието Луис Планас Пучадес в социалната мрежа „Екс“ (X).

Испания ще има право на 143 дни за риболов през 2026 г., като по този начин ще запази до голяма степен квотата си от тази година. Брюксел заяви, че предложението за намаляване на риболова има за цел да доведе сектора до устойчивост в дългосрочен план.

Споразумението определя и ограничения за улова и дните за риболов през 2026 г. в Атлантическия океан, Северно море, Средиземно море, Черно море и други водни басейни, като някои разпоредби биват удължени до 2028 година.

Промените включват и увеличение с над 50 процента през следващата година на ограниченията за улов на норвежка лангуста в Бискайския залив и намаляване на ограниченията за улова на обикновен морски език (Solea solea) в източната и западната част на Балтийско море, с цел опазване на запасите.

Корабите могат да получат допълнителни дни за риболов, ако възприемат по-устойчиви практики.

Датският министър на риболова Якоб Йенсен, който ръководеше преговорите, тъй като страната му е ротационен председател на Съвета на ЕС, заяви, че споразумението „постига баланс между научните препоръки и защитата на уязвимите рибни запаси“.

Споразумението ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.

