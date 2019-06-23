Странна случка в 03:15 часа разтърси столичани! (снимки)

Любопитният среднощен екшън се е разиграл на столичният булевард „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“. Това стана ясно от публикация, споделена във фейсбук групата „Забелязано в София“, пише Блиц.



Жената, станала свидетел на мистерията, уточни, че всичко е станало около 03:15 часа.



По думите й на място са пристигнали три полицейски коли и линейка.







„Любопитен среднощен случай: 3:15 ч. на бул. Гешов, тунела, малко след бул. Борис lll. Младо момче катастрофира, вероятно пиян, изостави колата си и станахме свидетели как избяга..., за щастие няма пострадали. Линейка и три полицейски коли, а автомобилът е съвсем празен...“, споделя Юлия.



Кой е извършителят на тази странна случа все още не е ясно.

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