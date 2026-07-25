Страшен скандал в Офанзива при Любо Огнянов: Адвокат нарече бащата на Сияна "Сатана", прекратиха предаването

Къдър Нова тв

Изключително грозен скандал в студиото на Нова нюз при Любо Огнянов.

Адвокат Николай Димитров обиди грозно бащата на Сияна Николай Попов.

Той го нарече "Сатана" и заяви, че Попов се "възползва от смъртта на дъщеря си".

Попов не очакваше такъв груб тон, удари по масата и отвърна "Детето ми е убито от мафията".

"От няколко дена кантората ми е обект на заплахи от Николай Попов, с които той обвинява техническия ми сътрудник, че го е следил за 2000 евро на ден. Той няма рейтинг и си измисля някакви неща.", каза Димитров.

Николай Попов, за да бъде актуален използва делото на дъщеря си, каза адвокатът.

"Това е много грозно", каза водещият Огнянов, но не успя да тушира грозната сцена.

"Детето ми е убито от мафията", заяви бащата на Сияна.

"Детето му е убито от това, че го е пуснал с 30-годишен автомобил", заяви адвокатът.

"Автомобилът беше чисто нов", заяви Попов.

"Когато стане ПТП Попов отива при пострадалите и им предлага отразяване в медиите. Иска да влезе в застрахователния бизнес. Сатана, лъжец", заяви Димитров.

В този момент Огнянов стана строг:

"Ако мислите, че ще позволя такова нещо...Направих компромис да влезете в студиото. Помолих Попов да влезе с вас. Никой не заслужава да чуе такова нещо", каза водещият.

"Истината е грозна", каза Димитров.

После Попов се върна.

"Цяла България видя какви хора стоят срещу мен. Абсолютни лъжи.", заяви Попов.

Нервите на водещият не издържаха, когато адвокатът започна да говори на уличен език за интимни ласки между адвокати и съдии от върховния съд.

"Ще спрем това. Извинявам се на зрителите", каза Огнянов и прекрати предаването.

По-рано Николай Попов призова прокуратурата и ДАНС да разследват мъж, за когото твърди, че го е следил. В публично изявление той публикува снимки на лицето и посочи предполагаеми връзки с адвокат и вещо лице, ангажирани с дела за пътнотранспортни произшествия.

Според Попов мъжът е боксьор, който работи за адвокат Николай Димитров. Бащата на Сияна свързва практиката на Димитров и с делото за катастрофата с Лютви Местан. Към момента тези твърдения не са потвърдени от разследващите органи.