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Страшно престъпление край Долни чифлик! Засега от полицията не дават подробности по случая

07.05.2019 / 11:44 0

илюстрация Булфото

Криминалисти от ОД на МВР – Варна работят по разследвнето на тежко криминално престъпление. Жертва на убийство е станал 63-годишен мъж, живущ в района на гр. Долни чифлик.


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От полицията в морския град засега не дават повече подробности по случая. Има образувано досъдебно производство, като действията по него се ръководят от прокурор от Окръжната прокуратура в града. 

 

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