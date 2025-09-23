Стратегически остров в Балтийско море се готви за възможно руско нападение

кадър: Гугъл мапс

Може ли естонският остров Хиюмаа да се окаже мястото, на което да се реши въпросът за войната или мира в Европа? Той е стратегически и е в центъра на вниманието на отбранителната стратегия на НАТО откакто Русия нападна Украйна. Репортаж на "Дойче веле" предаде Нова телевизия.

Войските на НАТО в Балтийско море провеждат учения там - подготовка за извънредна ситуация. А самите естонци се организират на място. Въпреки това жителите на острова искат да продължат да се смеят и да живеят, без да се страхуват.

Войници от НАТО тренират, готвейки се за евентуална руска атака. Аве Унгро от Доброволната женска организация за отбрана обича своя остров, но войната на Русия срещу Украйна променя много неща за местните жители.

„Животът, който познавахме тук, вероятно си е отишъл завинаги. На повърхността много неща продължават както преди, но усещането се е променило. И това ме засяга и лично“, споделя тя.

За Москва разположението на естонския остров в средата на Балтийско море има стратегическо значение. Руски кораби минават покрай него на път за и от Санкт Петербург и руския анклав Калининград. Това може да представлява заплаха за Естония. Затова Аве Унгро решава да направи нещо за себе си, за семейството и за родината. Преди три години логопедката се присъединява към Naiskodukaitse – Доброволната женска организация за отбрана на Естония.

„По време на военното ми обучение държах оръжие, но никога не съм произвела и един изстрел – колкото и странно да звучи. В бъдеще вероятно ще се фокусирам върху подготовката и изпълнението на евакуации. Профилът ми показва, че не съм боец“, допълва Аве.

По време на съветската епоха на Хиюмаа е имало военна база. Целият остров е бил обявен за забранена зона. Останките от тези съоръжения напомнят за онези времена. Мнозина местни, които са им съвременници, изпитват тревога. Но експертите предупреждават да не се поддаваме на паника.

„Ние сме много малки, но важното е, че инвестираме изключително много в отбраната. Културата на самозащита е дълбоко вкоренена в естонската нация. А и имаме много регионални съюзници – Финландия, която е нов член на НАТО, както и Латвия, Литва, другите балтийски държави и Полша“, смята Марек Ков от Международния център за отбрана и сигурност.

Жителите на Хиюмаа не са особено въодушевени от действията на своите съседи на Балтийско море, но отказват да бъдат сплашени. За Аве Унгро местните празници са особено важни на фона на заплахата.

„Събиранията са много важни за насърчаване на солидарността в обществото ни. За нашата национална отбрана може би най-важното е чувството за общност – усещането, че можем да постигнем всичко заедно: да работим, да празнуваме, да разговаряме и да мислим за бъдещето“, смята тя.

Аве Унгро иска да предаде тези убеждения на дъщеря си и на всички деца на Хиюмаа. Въпреки заплахата от война, тя вярва в отбранителните способности на Естония, в НАТО и в бъдещето на своя остров.

