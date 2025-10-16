Стрелба и двама убити в Чехия

снимка Пиксабей

Двама души бяха застреляни на улицата в малкия град Смържовка в северната част на Чехия, съобщи полицията, предаде ДПА.

Заподозрян, че е стрелецът, е задържан с тежки наранявания, които се смята, че е нанесъл сам на себе си, и е бил откаран в болница с хеликоптер, добавиха властите.

Оръжието, с което се смята, че е извършено убийството, е било намерено. Полицията заяви, че не може да предостави информация за възможен мотив.

Стрелбата е станала на няколкостотин метра от начално училище, чиито ученици са били инструктирани от полицията да останат в класните стаи, докато не бъде даден сигнал за безопасност.

Полицията заяви, че няма индикации, че стрелбата е свързана с училището, и че нито един куршум не е уцелил сградата на училището, както се спекулираше първоначално.

Ръководителят на регионалната администрация Мартин Пута благодари на полицията и пожарната за работата им. "Ужасно деяние в Смържовка. Мисля за жертвите и техните близки", написа той в "Екс", видя БТА.

Смържовка, град с около 3900 жители, се намира близо до границата с Германия.

