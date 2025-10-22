Стрелба и пожар край парламента в Белград

Пиксабей

Белградската полиция е арестувала мъж пред сръбския парламент по подозрение, че е ранил друг мъж с огнестрелно оръжие, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

От службата за спешна помощ потвърдиха пред агенцията, че едно лице е транспортирано до Центъра за спешна помощ.

По информация на ТАНЮГ след инцидента е възникнал пожар в една от палатките на площада пред сръбския парламент, като на място са пристигнали четири пожарни коли.

Пожарът е локализиран, а огнеборците работят за потушаването му.

Дежурният прокурор от Висшата прокуратура в Белград и полицията също са на място и провеждат разследване.

По информация на сръбската държавна телевизия РТС малко след 10 ч. (11 ч. бълг. вр.) спешната помощ е получила сигнал за взривена газова бутилка, след което дежурният екип е транспортирал едно лице от мястото на инцидента до болнично заведение.

