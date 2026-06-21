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Стрелба на плаж Кабакум: 3 патрулки и линейка на мястото

21.06.2026 / 19:32 0

Булфото

За стрелба на плаж Кабакум съобщават потребители на социалната мрежа Фейсбук, предаде Блиц и Варна 24

По думите на очевидци, три патрулки са на място, както и линейка.

Все още няма официална информация за случая. 

Линк към поста: https://www.facebook.com/groups/odesos/permalink/10165076701984386/

Плаж Кабакум е разположен между курортите „Св. св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, в рамките на вилна зона/к.к. „Чайка“.

Заради трудното разминаване на автомобилите на алеята ежедневно стават скандали, които са прераствали във физически сблъсъци.

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