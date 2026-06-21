Стрелба на плаж Кабакум: 3 патрулки и линейка на мястото
Булфото
За стрелба на плаж Кабакум съобщават потребители на социалната мрежа Фейсбук, предаде Блиц и Варна 24
По думите на очевидци, три патрулки са на място, както и линейка.
Все още няма официална информация за случая.
Линк към поста: https://www.facebook.com/groups/odesos/permalink/10165076701984386/
Плаж Кабакум е разположен между курортите „Св. св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, в рамките на вилна зона/к.к. „Чайка“.
Заради трудното разминаване на автомобилите на алеята ежедневно стават скандали, които са прераствали във физически сблъсъци.
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