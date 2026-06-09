Стрелба по апартаменти във Варна

Пиксабей

Жена разказа за потресаващ случай от Варна. По думите й, тя и нейните съседи вече 3 месеца са подложени на денонощен тормоз - неизвестен стрелец, предаде Варна 24.

Случаят е от центъра на морската столица - ул. "Три уши".

Жената споделя, че са подадени няколко сигнала до полицията, но все още стрелецът не е издирен.

Публикуваме писмото на жената без редакторски промени от страна на Varna24.bg:

Здравейте от 3 месеца се гърми по апартаменти, търговски обекти и сгради по всяко време на денонощието. Вече имаме 3 счупени стъкла и комшиите и те имат счупени стъкла. Подадохме жалба в полицията, но те не правят нищо по въпроса. Този луд човек продължава да си стреля и не знаем кой е?

Тъй като стреля по всяко време вече се страхуваме да минаваме по улицата или да излизаме на терасите. Няма човек от блока, който да не е подал жалба в полицията, развитие по случая няма.

Прикачвам снимки от нашата тераса, на едната много ясно се вижда дупката от съчмата.

От полицията във Варна потвърдиха за, че има образувани три досъдебни производства по случая, както и няколко преписки.

В момента, екип на ОД на МВР прави оглед на мястото. Установено е, че лицето стреля с ловна прашка със сачми.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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