Стрелба по автомобил посред бял ден във Варна

Булфото

Пореден случай на стрелба във Варна е имало на 16 юни около обяд.

От полицията потвърдиха за случая.

Според съседи мъж с психични проблеми е стрялал край блок 36 в кв. Трошево по автомобил.

Изхвърлена е покъщнина и е хвърлен нож към въпросния автомобил.

Във времето назад има и още подобни изяви, посочват хората, които се страхуват.

"Живущи сме в този блок, имаме малки деца и вярвайте, че се притесняваме много. Доста пъти сме го виждали да агресира към преминаващи коли, които му правят забележки как паркира.", посочват живущи.

От ОДМВР Варна потвърдиха пред "Петел", че има сигнал на 16.06.2026 г. в 13:10 ч. за ж.к. Трошево, бл.36.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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