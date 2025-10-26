Стрелба посред бял ден в Букурещ

Снимка Пиксабей

Днес, на 26 октомври 2025 г. полицията в Букурещ (DGPMB) е реагирала след сигнал за изстрели в южната част на румънската столица. При проверка на място органите на реда са открили повреден автомобил с разбито задно стъкло, но няма пострадали хора.



Според първоначалните данни и доказателства, едно лице е произвело изстрели с оръжие тип airsoft, след което е напуснало района с автомобил. Полицията е започнала разследване, за да установи самоличността на лицето и обстоятелствата около инцидента, предава Agerpres, цитирани от Фокус.



Случаят е поет от служители на Отдела за разследване на престъпления против обществения ред и сигурността при полицията на Букурещ, а доказателства и записи от видеокамери от района са иззети за анализ.

