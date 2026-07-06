Стрелба в Лос Анджелис след мача Мексико - Англия: Поне 4-ма ранени

Пиксабей

Най-малко четирима души са ранени след стрелба близо до тълпи, събрали се да гледат Световното първенство.

Честванията на Световното първенство по футбол по време на мача Мексико - Англия приеха мрачен обрат в Източен Лос Анджелис в неделя вечерта, след като въоръжен мъж откри огън.

Кадри показват значително полицейско и линейки присъствие на кръстовището на булевард „Уитиър“ и авеню „Леонард“, където улиците бяха отцепени след съобщения за изстрели около 22:00 часа, предаде Метро

Жертви са открити на няколко места по или близо до булевард „Уитиър“, но инцидентът се третира като един случай на стрелба, съобщиха от шерифския отдел на окръг Лос Анджелис.

Все още не е известно какво е довело до инцидента.

Четирима пострадали са откарани в болница, но точното им състояние не е публично оповестено.

Редактор "Екип на Петел",

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