Стрелба в джамия в САЩ, има убити и ранени

Стопкадър Ютуб, Reuters

Трагедия е станала в голям американски град.

Трима души бяха убити при стрелба в джамия в Сан Диего, а двамата предполагаеми извършители, които са тийнейджъри, са открити мъртви в кола наблизо, съобщи началникът на полицията в Сан Диего Скот Уол, цитиран от Асошиейтед прес и Франс прес.

Охранител в джамията е сред тримата убити, които са мъже. Предполагаемите стрелци бяха открити мъртви недалеч от мястото на стрелбата, съобщиха американските власти.

"На този етап изглежда, че заподозрените са загинали в резултат на огнестрелни рани, които са си нанесли сами", заяви Уол по време на пресконференция.

Той добави, че вчера група немюсюлмани е посетила джамията, за да се запознае с мюсюлманската вяра, пише Блиц.



Уол заяви още, че е установено, че и двамата заподозрени са тийнейджъри и че случаят се разглежда като престъпление от омраза.

Според сайта му атакуваният Ислямски център е най-голямата джамия в окръг Сан Диего. Комплексът включва мюсюлманско училище "Ар Рашид" което според сайта предлага курсове по арабски език, ислямски науки и изучаване на Корана за деца над 5-годишна възраст.

Кадри от телевизионни камери от въздуха показаха повече от десетина деца, които се държаха за ръце и бяха извеждани от паркинга на джамията, обградена от десетки полицейски автомобили. Бялата на цвят джамия се намира в квартал с къщи, апартаменти, както и молове, където са разположени ресторанти и пазари, характерни за Близкия изток.

Канцеларията на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм съобщи, че той е бил информиран за стрелбата.

"Благодарни сме на първите отзовали се полицейски екипи на място, които работят за защита на населението, и призоваваме всички да следват указанията на местните власти“, написа канцеларията му в социалната мрежа Екс.

