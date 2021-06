Стрелба във военна база в Тексас

Редактор: Виолета Николаева

e-mail: violeta_nikolaeva_petel.bg@abv.bg

Снимка Pexels

Във военна база на американските военновъздушни сили "Lackland" в Сан Антонио, Тексас, е имало стрелба, според акаунт на базата в Twitter, съобщава РИА Новости.

"Предупреждение за активна стрелба за всички служители на Lackland. Всички незабавно да се скрият", се казва в предупреждението.

BREAKING - Valley Hi is closed in front of JBSA-Lackland Air Force Base. Public affairs is silent, despite reporting active shooter. UNCONFIRMED chatter indicates shots were fired, no known injuries. Watch @kens5 on air and online for updates. #kens5eyewitness pic.twitter.com/m23A4QWm7y