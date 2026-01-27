Стрелките на Часовника на Страшния съд са по-близо от всякога до полунощ

Кадър Youtube

Ядрени учени настроиха Часовника на Страшния по-близо от всякога до полунощ, предадоха Ройтерс и Асошейтед прес, цитирани от БТА.

Специалистите посочиха агресивното поведение на ядрените сили Русия, Китай и САЩ, отслабването на контрола върху ядрените оръжия, конфликтите в Украйна и Близкия изток и опасенията, свързани с изкуствения интелект (ИИ), като фактори, които увеличават риска от глобална катастрофа.

"Бюлетинът на ядрените учени" - неправителствена организация със седалище в Чикаго, настрои часовника на 85 секунди преди полунощ - теоретичната точка на унищожение. Това е с четири секунди по-близо, отколкото показваха стрелките миналата година.

Организацията създава часовника през 1947 г., за да предупреждава обществеността колко близо е човечеството до унищожаването на света. Бюлетинът е основан през 1945 г. от учени, сред които Алберт Айнщайн и Дж. Робърт Опенхаймер.

Учените изразиха загриженост относно заплахите от нерегулираната интеграция на изкуствения интелект във военни системи и потенциалната злоупотреба с него за създаване на биологични заплахи, както и ролята му в разпространението на дезинформация в световен мащаб. Те отбелязаха и продължаващите предизвикателства, свързани с климатичните промени.

"Часовникът на Страшния съд се отнася до глобалните рискове, а това, което наблюдаваме, е глобален провал на лидерството", каза пред Ройтерс Александра Бел, експерт по ядрена политика, президент и главен изпълнителен директор на "Бюлетина на ядрените учени".

"Независимо от правителството, преходът към неоимпериализъм и оруеловски подход към управлението само ще премести стрелките на часовника към полунощ", допълни Бел.

Това е третият път през последните четири години, когато учените преместват часовника по-близо до теоретичната точка на унищожение.

"По отношение на ядрените рискове, нищо през 2025 г. не се развиваше в правилната посока", каза Александра Бел. "Рискът от използване на ядрени оръжия е неприемливо висок и неустойчив", допълни тя.

Русия започна мащабна инвазия в Украйна през 2022 г., "краят на която не се вижда".

"Русия, Китай, САЩ и други големи държави стават все по-агресивни и националистични. Тяхната конкуренция за велика сила, в която победителят взема всичко, подкопава международното сътрудничество, необходимо за намаляване на рисковете от ядрена война, климатични промени, злоупотреба с биотехнологии, потенциални заплахи, свързани с изкуствения интелект, и други апокалиптични опасности", каза още Бел.

