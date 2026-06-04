Стреляха с пистолет по мъж след забележка за силен шум във Враца

Пиксабей

Мъж стреля с пистолет след забележка във Враца, съобщиха от полицията.

На 3 юни е подаден сигнал от мъж в жк. “Дъбника“. Той е заявил, че направил забележка за силен шум на компания под прозореца на апартамента си.

След направената забежка, мъж от компанията е произвел към него три изстрела с пистолет.

Деянието е извършено от 45-годишен мъж, от когото са иззети два въздушни пистолета.

Той е задържан и по случая се води разследване, предава "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!