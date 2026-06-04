Стреляха с пистолет по мъж след забележка за силен шум във Враца
Пиксабей
Мъж стреля с пистолет след забележка във Враца, съобщиха от полицията.
На 3 юни е подаден сигнал от мъж в жк. “Дъбника“. Той е заявил, че направил забележка за силен шум на компания под прозореца на апартамента си.
След направената забежка, мъж от компанията е произвел към него три изстрела с пистолет.
Деянието е извършено от 45-годишен мъж, от когото са иззети два въздушни пистолета.
Той е задържан и по случая се води разследване, предава "Дарик".
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