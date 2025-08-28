Стреляха с пистолет по мъж в Софийско

Пиксабей

Заплашиха с убийство мъж и стреляха по него в село Заселе, община Своге, съобщиха от полицията.

Около 17.10 часа вчера жител на с. Заселе съобщил в полицията, че непознат мъж му се е заканил с убийство и е стрелял срещу него с пистолет.

От служители на РУ-Своге били организирани незабавни заградителни действия, в резултат на които извършителят – на 29 години от с. Хераково, бил установен и задържан. Иззети са газов пистолет, реплика на автомат за еърсофт и въздушен пистолет. По случая е образувано досъдебно производство, предаде Фокус.

