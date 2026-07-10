Стресът от мачовете на Световното може да предизвика инфаркт

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Дългоочакваните решаващи мачове на Световното първенство по футбол през 2026 г. обещават много драма, но отново повдигат въпрос, който учените изследват от години: Може ли футболен мач да предизвика сърдечен удар?

Проучванията показват, че емоционалният стрес от най-напрегнатите мачове може да повиши риска от сърдечно-съдови инциденти при хора в рискова група, въпреки че експертите подчертават, че футболът не е причината, а възможен отключващ фактор.

Страстта към футбола не само кара сърцето ви да бие по-бързо. По време на решаващи срещи сърдечната честота, кръвното налягане и нивата на хормоните на стреса като адреналин и кортизол значително се повишават, съобщи „Евронюз“.

При повечето здрави фенове тези промени са временни и нямат последствия. При хора с вече съществуващи сърдечно-съдови заболявания или няколко рискови фактора обаче този пик на стреса може да се окаже достатъчен, за да предизвика сърдечен проблем.

Едно от най-известните изследвания е публикувано след Световното първенство по футбол през 2006 г. в Германия в списание New England Journal of Medicine. Изследователите установили, че в дните, когато германският национален отбор е играл, броят на спешните хоспитализации за сърдечни проблеми рязко се е увеличавал, особено по време на най-напрегнатите мачове. Рискът от сърдечно-съдов инцидент е бил до 2,7 пъти по-висок в сравнение с други дни – откритие, превърнало изследването в ключов пример за влиянието на спортния стрес върху здравето.

Оттогава различни проучвания са установили сходни резултати при международни турнири и големи спортни събития, особено когато срещите се решават в продължения, чрез дузпи или когато несигурността се запазва до самия край.

Смарт часовниците също го потвърждават

Най-новото проучване е на Университета в Билефелд, Германия, и е публикувано тази година в списание Scientific Reports. Изследователите са наблюдавали над 200 фенове чрез смарт часовници в продължение на няколко седмици, като непрекъснато са измервали сърдечния им ритъм и нивата на стрес по време на футболни мачове.

Проучването установи, че мачовете с висока интензивност предизвикват ясно изразено повишение на сърдечната честота и физиологичния стрес, особено сред феновете, които са най-силно емоционално обвързани с отбора си. Реакциите също са били много по-силни, когато мачът е гледан на стадиона, а не у дома.

Не е само мачът

Кардиолозите подчертават, че футболът рядко действа самостоятелно. Рискът се увеличава, когато емоционалният стрес се комбинира с други фактори, често срещани по време на подобни събития – като прекомерна консумация на алкохол, обилно хранене, тютюнопушене, липса на сън и вече съществуващи рискови фактори като лошо контролирано високо кръвно налягане, диабет или висок холестерол.

В такива случаи комбинацията от физически и емоционален стрес може да допринесе за появата на аритмии, хипертонични кризи или дори сърдечен удар при хора, които вече страдат сърдечносъдово заболяване.

Трябва ли феновете да се притесняват?

Експерти като д-р Хосе Абелян отправят успокояващо послание. За огромното мнозинство от зрителите гледането на футболни мачове от начало до край не представлява риск за здравето.

Хората с история на сърдечни проблеми обаче трябва да избягват крайности, да спазват предписаното им лечение и да не пренебрегват симптоми като болка в гърдите, затруднено дишане, силно изпотяване или дискомфорт, разпространяващ се към ръката или челюстта.

Защото макар футболните емоции сами по себе си да не причиняват инфаркт, науката от години показва, че мач с високо напрежение може да се превърне в решаващ отключващ фактор, когато сърцето вече е уязвимо.

Редактор "Екип на Петел",

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