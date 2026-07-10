Стресът от мачовете на Световното може да предизвика инфаркт
Пиксабей
Дългоочакваните решаващи мачове на Световното първенство по футбол през 2026 г. обещават много драма, но отново повдигат въпрос, който учените изследват от години: Може ли футболен мач да предизвика сърдечен удар?
Проучванията показват, че емоционалният стрес от най-напрегнатите мачове може да повиши риска от сърдечно-съдови инциденти при хора в рискова група, въпреки че експертите подчертават, че футболът не е причината, а възможен отключващ фактор.
Страстта към футбола не само кара сърцето ви да бие по-бързо. По време на решаващи срещи сърдечната честота, кръвното налягане и нивата на хормоните на стреса като адреналин и кортизол значително се повишават, съобщи „Евронюз“.
При повечето здрави фенове тези промени са временни и нямат последствия. При хора с вече съществуващи сърдечно-съдови заболявания или няколко рискови фактора обаче този пик на стреса може да се окаже достатъчен, за да предизвика сърдечен проблем.
Едно от най-известните изследвания е публикувано след Световното първенство по футбол през 2006 г. в Германия в списание New England Journal of Medicine. Изследователите установили, че в дните, когато германският национален отбор е играл, броят на спешните хоспитализации за сърдечни проблеми рязко се е увеличавал, особено по време на най-напрегнатите мачове. Рискът от сърдечно-съдов инцидент е бил до 2,7 пъти по-висок в сравнение с други дни – откритие, превърнало изследването в ключов пример за влиянието на спортния стрес върху здравето.
Оттогава различни проучвания са установили сходни резултати при международни турнири и големи спортни събития, особено когато срещите се решават в продължения, чрез дузпи или когато несигурността се запазва до самия край.
Смарт часовниците също го потвърждават
Най-новото проучване е на Университета в Билефелд, Германия, и е публикувано тази година в списание Scientific Reports. Изследователите са наблюдавали над 200 фенове чрез смарт часовници в продължение на няколко седмици, като непрекъснато са измервали сърдечния им ритъм и нивата на стрес по време на футболни мачове.
Проучването установи, че мачовете с висока интензивност предизвикват ясно изразено повишение на сърдечната честота и физиологичния стрес, особено сред феновете, които са най-силно емоционално обвързани с отбора си. Реакциите също са били много по-силни, когато мачът е гледан на стадиона, а не у дома.
Не е само мачът
Кардиолозите подчертават, че футболът рядко действа самостоятелно. Рискът се увеличава, когато емоционалният стрес се комбинира с други фактори, често срещани по време на подобни събития – като прекомерна консумация на алкохол, обилно хранене, тютюнопушене, липса на сън и вече съществуващи рискови фактори като лошо контролирано високо кръвно налягане, диабет или висок холестерол.
В такива случаи комбинацията от физически и емоционален стрес може да допринесе за появата на аритмии, хипертонични кризи или дори сърдечен удар при хора, които вече страдат сърдечносъдово заболяване.
Трябва ли феновете да се притесняват?
Експерти като д-р Хосе Абелян отправят успокояващо послание. За огромното мнозинство от зрителите гледането на футболни мачове от начало до край не представлява риск за здравето.
Хората с история на сърдечни проблеми обаче трябва да избягват крайности, да спазват предписаното им лечение и да не пренебрегват симптоми като болка в гърдите, затруднено дишане, силно изпотяване или дискомфорт, разпространяващ се към ръката или челюстта.
Защото макар футболните емоции сами по себе си да не причиняват инфаркт, науката от години показва, че мач с високо напрежение може да се превърне в решаващ отключващ фактор, когато сърцето вече е уязвимо.
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