Строежът на стадион "Варна" напредва

Стопкадър Ютуб, YanevSky

Добри новини за строежа на градския стадион в морската столица.

Работата по последната трибуна от стадион "Варна" напредва, пише ИА "Черно море".

Плановете на инвеститорите и изпълнителите са обектът да бъде окончателно завършен до края на 2026 година.

Бъдещият спортен комплекс ще е с капацитет 22 600 души.

Общата площ на цялото съоръжение е 51 550 кв.м. От тях 23 130 кв.м са предвидени за паркиране със 716 места, пише varnautre.bg.

Проектът е емблематичен за град Варна и щ представлява мултифункционален спортен комплекс с оборудване и съоръжения от последно поколение.На различните нва ще са разположени футболно игрище, подземен паркинг, съблекални за играчи и техните треньори. Планирано е изграждане на зала за пресконференции, конферентна зала, VIP вход, офиси, складове.

Президентската ложа, бизнес ложи, офиси, конферентни зали, физкултурни салони, фитнес зали и съблекални ще бъдат разположени на второ ниво. Трето ниво е за бързо хранене, ресторанти, бизнес клуб и бар. Фитнес център с обща площ от 817,6 кв.м се предвижда да бъде на четвърто ниво.

Местата за публика ще заемат 5086 кв.м.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!