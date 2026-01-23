Строежът в „ЗЕЛЕНИКА“ – митове, факти и реалност

Инвеститорът на „Sun City Residence“ отвори врати за гражданите

С активен диалог в условията на засилен обществен интерес се проведе Денят на отворени врати, организиран от „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД във връзка с проекта в местността „Зеленика“ в кв. Галата, където се очаква да бъде изграден комплексът „Sun City Residence“. Инициативата бе организирана в отговор на обществените дискусии и притеснения, свързани със строителството в района, с ясната цел да се представят фактите на място и да се даде възможност за открит разговор между инвеститор и граждани извън рамките на социалните мрежи, където често фактите се губят в интерпретации и слухове. Инвеститорът заявява, че чува опасенията на гражданите и избира пътя на директния диалог и пълната прозрачност.

На срещата, която се проведе преди броени дни, присъстваха жители на района, граждани, както и заинтересовани страни – хора, проявяващи интерес към проекта, вече закупили или бъдещи клиенти на дружеството. За участие в срещата бяха поканени и представители на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) – гражданска организация, която към момента е единствената, предприела активни действия за възпрепятстване изпълнението на проекта чрез съдебни искове. Официална покана за присъствие бе изпратена до член на Управителния съвет на СОПА – Калина Митева. Тя обаче отказа участие с мотива, че на този етап организацията предпочита писмена кореспонденция.

Лично инвеститорът и управител на „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД – Валентин Вълев, заедно с екип от проектанти, инженери и технически експерти, отговори на въпросите на присъстващите. По време на събитието бяха представени всички налични разрешителни, административни документи и параметри на инвестиционното намерение.

Участниците имаха възможност да се запознаят на място с реалната ситуация на терена, както и с обхвата на строителните дейности в рамките на първия етап на проекта. Беше разяснено, че общата площ на имота е 175 дка, като строителството в първия етап обхваща едва 17 дка от парцела. Проектът е предвиден в зона за жилищно строителство в Общия устройствен план на Варна. Парцелът е собственост на инвеститора, като преди закупуването му са извършени обстойни проверки за свлачищни процеси, ограниченията на „Натура 2000”, възможностите за застрояване и условията за озеленяване.

Бяха представени подробни и конкретни параметри на първия етап от проекта, който предвижда изграждането на 294 апартамента и 6 търговски обекта – магазини, детски занимални, обекти за услуги и заведения, предназначени да обслужват бъдещите обитатели на комплекса. Предвидени са подземни паркоместа под всяка сграда, като изкопните дейности ще се извършват съобразено с терена чрез стъпаловидно вкопаване с цел минимално въздействие върху околната среда. Вътрешната пътна инфраструктура, комуникациите и озеленяването ще бъдат изградени изцяло за сметка на инвеститора. Представен бе и планът за запазване на съществуващата растителност, както и бъдещото компенсаторно озеленяване. За придобиване на ясна и реалистична представа за проекта бе подготвено визуално съдържание, илюстриращо какво точно предстои да бъде изградено и в кои части на имота.

Модерното строителство и уважението към природата не са взаимно изключващи се, когато се спазват правилата и се води открит разговор с обществото, счита Валентин Вълев, собственик на дружеството – инвеститор. По думите му, целта на Деня на отворени врати не е да убеждава, а да осигури прозрачност и достъп до информация: „Предпочетохме да излезем открито пред обществото и да кажем какви сме, какво правим и какво планираме.“

Срещата в квартал „Зеленика” е важна част от активната, двустранна

комуникация с гражданите. Тя завърши с ясно заявена позиция от страна на инвеститора: проектът се реализира в рамките на действащото законодателство, при пълна прозрачност към обществото и с поет ангажимент към околната среда. Инвеститорът е готов да носи отговорност за всяко свое действие и подчертава, че фактите, документите и реалната ситуация на терен са единствената основа за обществен дебат. Диалогът с гражданите ще продължи, защото решенията за развитието на Варна изисква отговорни инвестиции и информирано обществено участие, основано на проверима информация, а не на базата на слухове и внушения. Информираният диалог и достъпът до факти са ключови за намиране на баланс между развитието на града и опазването на околната среда

