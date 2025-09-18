Строи се невиждан Лидл на 64 декара, стотици работни места

Кадър Фб

Огромен проект реализира Лидл в Северна Македония.

Регионалният дистрибуторски център на LIDL в индустриалната зона Новини и Речица е еталон за логистични иновации и устойчивост.

С 64 000 м2 оперативна площ на площ от 170 000 м2, с инвестиция от 80 милиона евро, той ще създаде необходимост от над 200 нови работни места в региона!

