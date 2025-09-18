Строи се невиждан Лидл на 64 декара, стотици работни места
18.09.2025 / 20:20 0
Кадър Фб
Огромен проект реализира Лидл в Северна Македония.
Регионалният дистрибуторски център на LIDL в индустриалната зона Новини и Речица е еталон за логистични иновации и устойчивост.
С 64 000 м2 оперативна площ на площ от 170 000 м2, с инвестиция от 80 милиона евро, той ще създаде необходимост от над 200 нови работни места в региона!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!