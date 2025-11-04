Строител: В магазина влизаш с 50 лева и излизаш с празна торба. Трябва да вземаш най-малко 1200 евро

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Заложените в новия бюджет измениня променят и бюджета на всички семейства. Борислав е част от бригада в Мездра и получава минималната заплата.

Мъжът вече е пресметнал, че и с увеличението заплатата вече е изядена от инфлацията. Борислав разкри колко трябва да бъде минималната заплата в евро, за да може българите, които разчитат на нея, да оцеляват и с новата валута.

В магазина влизаш с 50 лева и излизаш с празна торба. Трябва да вземаш най-малко 1200 евро, за да си покриеш нещата. Не може да искаме това-онова, по-големи луксове, но ей така да си покриваме нещата, заяви за бТВ Борислав.

Неговото желание обаче се разминава двойно с това, което решиха управляващите, тъй като от 1 януари минималната заплата у нас става 620.20 евро.

