Строителен работник е в тежко състояние след падане от 4-метрово скеле
Около 15.40 часа вчера в РУ-Костенец постъпил сигнал от столична болница за приет мъж с черепно-мозъчна травма и хематом в мозъка, пострадал на строителен обект на новоизграждащ се лот на жп линията Елин Пелин – Костенец.
По първоначални данни е установено, че работникът е паднал от скеле с височина около 4 метра, съобщиха от ОДМВР - София.
По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата, предаде "Фокус".
