Конкурс-дегустация на вина събра представители на браншовите организации във Варна. Строители, архитекти и инженери премериха майсторство във винопроизводството. Над 70 дегустатори и участници се включиха във „Винария 2026“, организирана от Областното представителство на Камарата на строителите във Варна.

В традиционния конкурс по повод Трифон Зарезан участниците представиха домашно произведени вина. Председателят на Камарата на строителите във Варна Светослав Жеков подчерта значението на инициативата за съхраняване на традициите и за обединение на бранша: „Аз мисля, че секторът има нужда от това сплотяване. Говоря за целия строителен бранш, в който включваме и другите камари, особено във времена, в които административните процеси стават все по-трудни и по-бавни.“ Жеков припомни и историческата роля на виното: „Едно време строителството е спирало на Димитровден и е започвало на Гергьовден. Затова виното е било изключително важно за преодоляване на зимните месеци. Когато хората не са на работа е било важно да имат в домовете си достатъчно вино, за да излязат от този период с добро психично здраве.“

Председателят на журито инж. Людмил Русанов отбеляза високото ниво на представените мостри: „Като технолози търсим дали са спазени всички технологични манипулации, които се извършват по време на ферментацията и съхранението. Смятам, че с времето българският народ се научи да прави вина, които са добри за пиене.“ Според него ключът към майсторството е: „Хубаво грозде, чисти съдове, малко повече труд, голям мерак и любов.“

Първа награда в категория „Бяло вино“ спечели инж. Красимир Даскалов. Той беше отличен с гюм алпака. Инж. Даскалов сподели, че дължи отличието на сина си, който е технолог на виното. Той е завършил образованието си в САЩ, но е решил да остане в България заради лозето, което семейството му е направило преди 20 години: „Навремето технологът Димитър Пешев ми каза как да разпозная хубавото вино: пиеш и ти се пие още“, допълни инж. Даскалов.

В категория „Розе“ отличието получи арх. Венелин Марков: „Виното е от домашната асма, която е садена повече за сянка, отколкото за вино, но през последните 4-5 години съчетаваме и тази дейност и се получава пивко.“

Голямата награда, 100-литрово буре, се присъди в категория „Червено вино“ на инж. Стамат Стаматов. За отличеното вино председателят на журито коментира: „Много интензивен плодов аромат, много добре направено, фенолно. Вино, което може да се пие сега или да старее поне 3-4 години и да се развива в положителна насока.“ Самият победител сподели: „Правя бяло, розе и червено вино от 15 и повече години. Правя го с много любов и с много старание. Трябва да се спазва една технология, да се проверява във всеки един етап как се развива виното, защото то е като красивата жена- трябва да се обгрижва, за да блесне с качества.“

Освен отличените с първи награди, майсторите на виното, участващи в конкурса получиха грамоти за труда си. Председателят на Камарата на строителите във Варна коментира, че: „Качеството на вината в конкурса е много разнообразно – от обикновено домашно вино до изключително рафинирани напитки. Голяма част от членовете на браншовите организации произвеждат и фирмени вина, за които наемат технолози и се получават изключително добри продукции.“

Конкурсът „Винария 2026“ отново показа, че Трифон Зарезан е празник не само на виното, но и на общността. Събитието събра браншовите организации, потвърждавайки че професионализмът в строителството и майсторството във винарството изискват търпение, прецизност и сърце.

